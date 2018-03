Treno Verona-Milano arriva in ritardo, causa "soste wc" alle stazioni

C'è chi l'ha interpretato come un gesto di cortesia e civiltà e chi invece come un generatore di ritardo ingiustificato. Sta di fatto che la storia del treno regionale 2058 di Trenord della linea Verona-Milano ha fatto discutere non solo i passeggeri che non sono arrivati in orario a destinazione. Il motivo è che i bagni del treno erano tutti inutilizzabili e quindi il capotreno ha deciso di prolungare alcune soste in stazione per permettere ai passeggeri di scendere e andare alla toilette.

Il fatto è avvenuto ieri, 21 marzo. Il treno è partito da Verona e ha fatto la prima "sosta pipì" a Peschiera Del Garda, poi altra sosta nel bresciano, a Rezzato, come riportato da BresciaToday.

La maggior parte dei viaggiatori si è lamentata per il ritardo, anche se non sono mancati quelli che hanno ringraziato per la gentilezza dimostrata dal capotreno. Probabilmente, il motivo del malcontento non è tanto per la scelta del capotreno, quando per i guasti ai wc del convoglio. In ogni caso, non sarebbe la prima volta che accade. Tanto è vero che è Trenord ad aver autorizzato questa prassi di prevedere delle soste prolungate per coloro che devono andare al gabinetto, se i servizi del treno non sono disponibili.