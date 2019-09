Cronaca Stadio / Piazzale Olimpia

Zona Stadio, sosta selvaggia per la partita: oltre 90 le sanzioni inflitte

Molti tifosi hanno lasciato l’auto sui marciapiedi, davanti a passi carrai e, in alcuni casi, in mezzo alla carreggiata. Ci ha pensato la Polizia locale a multare, e in alcuni casi rimuovere, i veicoli posteggiati in modo irregolare