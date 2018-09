Sospetta intossicazione a un matrimonio: notte in ospedale per sette persone

Otto persone intossicate a una festa di matrimonio, questo il singolare bilancio di una notte, quella appena trascorsa, nel Comune veronese di Brenzone. Stando alle prime informazioni disponibili, durante le nozze di due cittadini inglesi, alcuni dei presenti avrebbero iniziato improvvisamente ad accusare dei malori.

L'allarme è scattato all'incirca verso le ore 2 tra sabato 8 e domenica 9 settembre. Sul posto si sono recata quattro ambulanze del 118 e due automediche, oltre ai carabinieri che al momento stanno svolgendo le indagini per accertare quanto avvenuto. Sono otto le persone che si sono sentite male e per loro si sospetta un'intossicazione, ma la sostanza eventualmente responsabile non è ancora stata identificata.

Quattro pazienti sono stati trasferiti presso l'ospedale di Peschiera del Garda, per uno di questi le condizioni di salute sono ritenute essere medio gravi. Altre tre persone, anche in questo caso una giudicata medio grave, sono invece state trasferite all'ospedale di Villafranca. Un ultimo soggetto che aveva accusato malessere, ha però rifiutato il trasferimento in ospedale.