Dal 23 marzo, l'Ulss 9 sospende il punto di primo intervento di Bovolone

In relazione all'emergenza coronavirus, la direzione dell'Ulss 9 Scaligera sospenderà temporaneamente da lunedì 23 marzo l'attività del punto di primo intervento di Bovolone. Il personale della struttura sarà utilizzato al pronto soccorso di Legnago per garantire la tempestiva accoglienza dei pazienti, riducendo così i tempi di stazionamento delle ambulanze.

La sospensione resterà in vigore presumibilmente fino al 15 aprile e le attività del punto di primo intervento di Bovolone riprenderanno non appena sarà superato lo stato di emergenza.

