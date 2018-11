Droga ed eccesso di alcol, sospesa l'attività al Veniceberg di via Torbido

Dopo un controllo mirato, il personale della polizia amministrativa e sociale della Questura di Verona, nella tarda mattinata di ieri, 23 novembre, ha notificato il provvedimento di sospensione per 30 giorni dell'autorizzazione all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al circolo privato Veniceberg, di via Torbido.

Il provvedimento di sospensione è scaturito in seguito ad un controllo straordinario effettuato lo scorso 17 novembre dal personale della squadra mobile, della divisione della polizia amministrativa, del reparto prevenzione crimine di Padova, con l'ausilio di personale della guardia di finanza di Verona e della polizia stradale. Durante l'accertamento, la maggior parte degli avventori evidenziavano chiari sintomi derivanti dal consumo smodato di alcoolici e, grazie all'unità cinofila della guardia di finanza, sono state rinvenute numerose dosi di cocaina, ketamina ed ecstasy, trovate all'interno del locale e sequestrate.

Il personale della polizia stradale, con alcuni posti di blocco posizionati nelle strade adiacenti al circolo, ha ritirato otto patenti, due per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e sei per guida in stato d'ebbrezza.