Sona, ad Umberto Dal Barco assegnata borsa di studio per meriti musicali

L'assessorato alla cultura del Comune di Sona ha assegnato al percussionista Umberto Dal Barco la borsa di studio "Severino Ridolfi" per meriti musicali. Il contributo, ideato alla fine degli anni '90 dall'allora sindaco Raffaele Tomelleri, intende premiare giovani musicisti che si impegnano a studiare e a diffondere la musica.

Una borsa di studio per aiutare un ragazzo o una ragazza a studiare la musica è stupendo - ha ammesso l'assessore Gianmichele Bianco - Primo perché per aiutare i giovani servono fatti e non parole, e poi perché viviamo in un Paese e in una città che hanno la musica nel loro dna. Un'abbinata che qui a Sona è particolarmente presente, perché ciò che fa il Corpo Bandistico è davvero unico, mettendo assieme giovani, passione, opportunità e qualità, come dimostra il recente primo posto a livello regionale in una prestigiosa rassegna musicale.