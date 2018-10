Spinge la cassiera per non pagare la spesa al supermercato, arrestato

Ieri, 29 ottobre, i carabinieri di Sommacampagna hanno arrestato un cittadino di origine romena classe '81, iniziali I.I.M., per il reato di rapina impropria.

Durante una perlustrazione, i militari dell'Arma sono stati allertati dalla centrale operativa del 112. La chiamata segnalava un uomo che al Migross di Sommacampagna aveva spintonato la cassiera per fuggire senza pagare gli articoli prelevati dal supermercato. A chiamare i carabinieri era stata la stessa cassiera, prima di andare al pronto soccorso di Villafranca per farsi medicare le ferite subìte. I militari sono riusciti ad individuare e a bloccare all'esterno del supermercato l'autore del reato che stava scappando.

Il bottino, del valore complessivo di circa 150 euro, è stato restituito e l'uomo è stato accompagnato nella caserma di Sommacampagna per gli atti di rito. In seguito è stato condotto nelle camere di sicurezza di Villafranca, in attesa del rito direttissimo che si tiene oggi.