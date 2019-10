Donna rinchiusa nel cassone delle mele, i due imputati patteggiano

Si è concluso con due patteggiamenti il processo ai due uomini accusati della tortura e del sequestro di persona di una donna polacca di 44 anni, liberata il 27 agosto 2018 dai poliziotti veronesi. La donna era stata tenuta rinchiusa per giorni in un cassone utilizzato per la raccolta delle mele.

Gli imputati erano l'imprenditore altoatesino per cui la donna lavorava e con cui conviveva ed un giovane polacco che lavorava sempre alle dipendenze dell'uomo. L'imprenditore, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, si trova ai domiciliari ed ha patteggiato la pena di due anni e nove mesi. Il collaboratore, invece, non avendo un domicilio in Italia, è in carcere e ha patteggiato due anni e quattro mesi.