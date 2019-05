Scoperto e arrestato con 20 grammi di cocaina nel cambio dell'auto

Ieri sera, 3 maggio, i carabinieri di Villafranca hanno arrestato un cittadino di origine marocchina residente in provincia di Modena. Le sue iniziali sono R.B., è un ragazzo classe '92 ed è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In tarda serata, vicino al casello dell'autostrada A4 di Sommacampagna, i militari hanno fermato l'auto dove viaggiava il giovane per un controllo. Durante l'identificazione, R.B. è sembrato agitato e per questo i carabinieri hanno voluto perquisire la macchina. All'interno del cambio, è stato nascosco un piccolo sasso di cocaina di quasi venti grammi.

R.B., dopo l'arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo avvenuto questa mattina. Il ragazzo è stato condannato all'obbligo di dimora nel comune di residenza del Modenese e all'obbligo di firma tre volte a settimana.