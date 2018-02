Sommacampagna. Parte la realizzazione dell'archivio storico comunale

La giunta comunale di Sommacampagna ha approvato il progetto per la realizzazione dell’archivio storico comunale.

"Il grande interesse che si è creato attorno a Sommacampagna in seguito agli eventi culturali come il 150° anniversario della battaglia di Custoza, le Giornate FAI di Primavera, le Giornate Europee del Patrimonio, il progetto Sommacampagna si Racconta, il progetto Museo Diffuso del Risorgimento, ha confermato ancora una volta la necessità di istituire un Archivio Storico, che nel nostro Comune non è mai esistito".

Con queste parole la consigliera Eleonora Principe, in Amministrazione con una delega alla Promozione del Territorio, ha introdotto il progetto da lei proposto per la valorizzazione del patrimonio archivistico comunale.

L’Archivio Storico verrà ospitato in una sala di Villa Venier. Una villa che già in diverse occasioni è stata indicata come fulcro dell’attività di documentazione, studio e valorizzazione del territorio, proprio come era stato proposto 20 anni fa in occasione di un importante workshop promosso dalla Fondazione Benetton “Villa Venier. Luogo di mediazione tra città e paesaggio”, che aveva visto il coinvolgimento di importanti studiosi e professionisti. Indirizzo che è confluito poi nel Piano d’Area del Quadrante Europa (art. 85, Centro per lo Studio del Paesaggio).

L’Archivio Storico raccoglierà il materiale storico del comune di Sommacampagna, ma ospiterà anche eventuali raccolte private, bibliografia sul territorio, sarà anche sala di studio e luogo di raccolta di materiale storico privato.

Il materiale qui custodito sarà inserito nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN), volto alla conservazione della memoria e delle fonti documentarie e alla loro diffusione su larga scala.

Il Comune intende così promuovere e favorire l’attivazione di progetti con lo scopo di inserire, sempre più, il patrimonio archivistico comunale all’interno del sistema regionale e nazionale e, quindi, sostenere le iniziative, anche di soggetti ed enti variamente impegnati nel campo in argomento, che abbiano ad oggetto la ricerca, lo studio e l’analisi tecnica degli archivi comunali.

Prima dell'attuale amministrazione si era attivato con questo scopo Guido Vicenzoni, scrittore e giornalista attivo nella prima metà del ‘900, noto sul territorio nazionale e cittadino di Sommacampagna. Nel 1937 aveva allestito a Palazzo Terzi una mostra in cui esponeva il materiale storico comunale. La prima rassegna del suo genere in tutta Italia, tanto da essere recensita da importanti riviste dell’epoca. Lanciava un appello alla necessità di inventariare e rendere fruibile il materiale storico agli studiosi. Appello che viene oggi accolto, 80 anni dopo.

IL PROGETTO - Constatata la presenza di un patrimonio archivistico del Comune di Sommacampagna collocato in diversi depositi, senza una precisa inventariazione, si propone una ricognizione del materiale documentale finalizzata ad un riordino e una razionalizzazione dello stesso, per consentirne una facile consultazione futura.

In particolare si intende individuare il materiale di interesse storico, con lo scopo di creare un archivio storico comunale fruibile dagli studiosi e inserito nel Sistema Archivistico Nazionale, volto alla conservazione della memoria e delle fonti documentarie e alla loro diffusione su larga scala.