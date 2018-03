Festa della donna, iniziativa di solidarietà di Amia e Coldiretti Verona

Coldiretti Verona e Amia, unite in un'iniziativa di solidarietà per la casa di Protezione della Giovane di Verona, che da oltre trent'anni si impegna a dare una pronta accoglienza alle donne italiane e straniere che vivono situazioni di disagio, spesso accompagnate da figli minori.

Per sostenere l'attività dell'associazione, in occasione della festa della donna dell'8 marzo, le imprenditrici agricole di Coldiretti Verona e Amia hanno organizzato organizzato per martedì 6 marzo alle ore 20 una serata di beneficenza e di raccolta fondi al Museo Nicolis di Villafranca.