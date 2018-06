Finanziamento del terrorismo, i dati per Verona dell'Unità di informazione finanziaria

Soldi che finiscono in mano dei terroristi, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) si occupa anche di monitorare i movimenti sospetti e i possibili fenomeni di riciclaggio per contrastare il fenomeno del finanziamento al terrorismo.

Stando ai dati pubblicati nel "Quaderno dell'antiriciclaggio" di marzo 2018, si può notare quanto segue:

«Nel secondo semestre del 2017 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 44.617 segnalazioni di operazioni sospette; alla progressiva riduzione delle segnalazioni di voluntary disclosure, pari a 2.312 unità rispetto alle 7.477 dello stesso periodo del 2016, va ascritto il decremento complessivo (-9,1 per cento) delle segnalazioni ricevute. Al netto di tale componente, nel semestre le segnalazioni di riciclaggio sono lievemente aumentate rispetto a quelle pervenute nello stesso periodo dell’anno precedente (1,3 per cento); quelle relative al finanziamento del terrorismo si sono incrementate in misura significativa (506 a fronte di 314, con un aumento del 61,1 per cento). Nel complesso del 2017, sono state acquisite 93.820 segnalazioni, con una riduzione, sempre connessa all’esaurirsi delle segnalazioni indotte dalla voluntary disclosure, del 7,2 per cento rispetto al 2016».

Per quanto riguarda il Veneto, le segnalazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa nel 2016 furono in totale 7.841, di queste la massima parte proprio nella provincia di Verona, in testa a questa particolare classifica con 1.653 segnalazioni, a fronte delle 225 di Belluno in ultima piazza.

Per quanto riguarda il 2017, invece, le segnalazioni totali in Veneto sono aumentate a 8.181, con un lieve calo per Verona che contribuisce con 1.573, a fronte di Comuni come Treviso (1.648) e Padova (1.598).

