Soldi falsi e droga, tre arresti dei carabinieri di San Michele Extra

Non si fermano i controlli a Verona, neanche alla vigilia di Ferragosto. Sono tre le persone arrestate ieri pomeriggio, 14 agosto, dai carabinieri della stazione di San Michele Extra.

Tutto è partito in via Salieri, dove sono state identificate alcune persone che apparivano sospette agli occhi dei militari. Fatte svuotare le tasche dei due veronesi, sono state rinvenute due banconote, una da 50 e una da 20 euro, contraffatte. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione e nel domicilio dei due sono state trovate tantissime altre banconote false, per un totale di 570 euro. Il denaro è stato immediatamente sequestro e i due sono stati arrestati per detenzione in concorso di banconote contraffatte. Si tratta di due pregiudicati: lei, nullafacente, classe '75, e lui, pensionato, classe '54.

Nella casa dei due arrestati, i militari hanno inoltre trovato un giovane ravennate, classe '95. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. Per questo anche lui è stato arrestato ed è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.