Ozono in città, rilevato da Arpav il primo superamento della soglia di informazione

Le condizioni meteorologiche e le temperature elevate hanno portato ad un innalzamento della concentrazione di ozono, che - come comunicato da ARPAV - ha superato la soglia di informazione (180 microgrammi/metro cubo) nella giornata di ieri, 19 luglio, nella stazione di misura in località Giarol, misurando una concentrazione pari a 198 microgrammi/metro cubo alle ore 14. La soglia di informazione è il primo livello di superamento.

Si ricordano i comportamenti che è necessario adottare per limitare il più possibile l’esposizione a questo inquinante: ventilare gli ambienti domestici nelle ore più fresche (specialmente di primo mattino) e cercare di svolgere i lavori pesanti e le attività sportive nelle stesse ore; i soggetti sensibili e i bambini dovrebbero evitare di svolgere attività fisica, anche moderata, all'aperto nelle ore più calde (usualmente tra le 12 e le 18). I gestori delle attività ricreative, ludiche e culturali dovrebbero organizzare le attività sportive ed i giochi di movimento dei bambini durante il mattino privilegiando nel pomeriggio le attività in ambienti confinati; nelle ore di massima insolazione è opportuno per tutti evitare di svolgere attività fisiche molto intense all'aperto; i soggetti particolarmente a rischio (gli anziani e le persone con malattie cardiache e respiratorie) dovrebbero trascorrere le ore più calde della giornata all'interno delle abitazioni, evitando di svolgere qualunque attività fisica, anche moderata, all'aperto nelle ore più calde (usualmente tra le 12 e le 18).

ARPAV ha attivato un sistema di informazione al pubblico riguardante l’ozono, per informare in modo tempestivo sui superamenti registrati delle soglie di allarme (240 microgrammi/metro cubo) e di informazione (180 microgrammi/metro cubo), consultabile al seguente link: http://www.arpa.veneto.it/ temi-ambientali/aria/ informazione-ozono.

È inoltre possibile consultare i dati orari di ozono in diretta dalle centraline (link: www.arpa.veneto.it/ arpavinforma/bollettini/aria/ rete_ozono.php ) e la mappa di previsione delle concentrazioni per i giorni seguenti (link: www.arpa.veneto.it/ozono/ mappe_previsione_ozono.php).

Ulteriori informazioni sull’ozono sono reperibili sul sito web dell’ULSS 9 Scaligera, al link https://sisp.aulss9.veneto.it/ iweb/2125/argomento.html.