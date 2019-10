Coppia di escursionisti tedeschi bloccati a Malcesine sopra un salto di roccia

Attorno alle 14.15 la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per una coppia di escursionisti tedeschi, bloccata sopra un salto di roccia, a 50 metri dalla strada.

I due, secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, sarebbero partiti da Torbole incamminandosi lungo un sentiero, in seguito avrebbero preso la traccia di una vecchia ferrata fermandosi però in quanto incapaci di proseguire.

Dopo averli geolocalizzati grazie all'applicazione per smartphone in dotazione al Cnsas, non distante dal Campeggio Alpino di Navene, un tecnico è partito da Malcesine ed è riuscito ad avere un primo contatto vocale dopo venti minuti, fino poi a vederli. Dopo averli raggiunti, il soccorritore li ha riacconpagnati sulla strada e da lì ai mezzi pubblici.