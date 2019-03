Soave, i carabinieri lo trovano con 100 grammi di hashish e lo arrestano

Nell'ultimo fine settimana, sono state numerose le operazioni di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di San Bonifacio per rintracciare persone sospette o dedite a traffici illeciti di stupefacenti nell'Est Veronese.

Posti di blocco in aree particolarmente frequentate e perquisizioni hanno permesso di avere sia un effetto dissuasivo nei confronti di potenziali acquirenti sia un effetto repressivo nei confronti di spacciatori e fornitori di sostanze stupefacenti.

In questo contesto, i carabinieri della stazione di Soave hanno controllato un uomo di 39 anni, di origini marocchine e senza fissa dimora, che viaggiava a bordo di un auto lungo la Provinciale 37. Alla vista dei militari, l'uomo ha subito manifestato un certo nervosismo, che ha indotto i carabinieri ad approfondire i controlli. Al termine della perquisizione, è stato ritrovato un panetto incellofanato di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi. Si tratta di un quantitativo di droga che di certo non poteva essere considerato per uso personale e che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato diverse centinaia di euro.

L'intero quantitativo di hashish è stato recuperato e sequestrato, mentre l'uomo ha dovuto rispondere del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

L'arresto è stato convalidato ed il giudice ha disposto a carico del 39enne la misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiana.