Pioggia e smottamento a Selva di Progno: viabilità interrotta, sul posto i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 agosto, a Selva di Progno, in località Boscangrove, a causa delle intense precipitazioni piovose, si è verificato uno smottamento di porzione del costone laterale che costeggia la carreggiata, per un fronte di circa 5 metri.

I carabinieri della Stazione di Badia Calavena sono prontamente intervenuti per l’interruzione della circolazione e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i tecnici comunali impegnati per il ripristino della circolazione che si è tenuto in serata.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti o danni a cose e nessuna abitazione è rimasta isolata. Sono stati invece riscontrati solo lievi disagi per quanto riguarda la viabilità.