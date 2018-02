Il Comune di Verona ottimizza il suo sito internet per smartphone e tablet

È attiva la nuova versione adattata ai cellulari del sito internet del Comune di Verona e della piattaforma con le notizie dell'ufficio stampa. Da tutti gli smartphone e i tablet, digitando l'indirizzo www.comune.verona.it o cercando attraverso un qualsiasi motore di ricerca la pagina del Comune di Verona, è possibile accedere in automatico alla nuova interfaccia, più veloce e immediata.

Le modifiche sono state realizzate perché sempre più cittadini si collegano al sito web da smartphone e tablet. Nell'ultimo anno è stato registrato infatti un aumento del 10% degli accessi al portale del Comune, utilizzato anche per usufruire dei servizi online: nel 2017 attraverso il sito web sono state pagate rette scolastiche, multe e pratiche urbanistiche per oltre 2 milioni di euro.

Nell’ottica di implementare i servizi offerti alla cittadinanza e di lavorare per una digitalizzazione crescente che porti Verona ad essere una smart city - ha spiegato il sindaco Federico Sboarina - aggiungiamo oggi un altro tassello importante. Sempre più cittadini usano infatti lo smartphone per accedere alle informazioni e ai servizi e questo utilizzo può e deve essere facilitato, affinchè sia sempre più immediato e a portata di tutti.

In totale nel 2017, tra portale del Comune e siti tematici (circa una trentina di spazi web riguardanti il turismo, la cultura, la mobilità, la polizia municipale e le circoscrizioni) le visualizzazioni sono state 14 milioni e 980 mila. Circa 9 milioni e 251mila gli accessi al solo portale, con un incremento del 10% rispetto al 2016. Tra le pagine che hanno registrato maggiori accessi, l'homepage con tutte le informazioni relative agli eventi, con 1 milione e 293mila visualizzazioni. Quasi 170mila, invece, i click alle pagine dedicate alla mobilità, 95mila dei quali a quelle sui parcheggi che, in tempo reale, forniscono il numero esatto dei posti ancora disponibili, consentendo così al cittadino di sapere dove lasciare l'auto. Un incremento del 30% è stato registrato dalle pagine per la richiesta di certificati anagrafici digitali, che nel 2017 hanno contato 28mila accessi; 31.527 i click nell’area delle prenotazioni online.