Bussolengo, sit-in davanti all'Orlandi durante la riunione della commissione

È convocata per questo pomeriggio, 15 gennaio, la quinta commissione del consiglio regionale del Veneto. È la commissione che si occupa di materie socio-sanitarie e nell'ordine del giorno della riunione di oggi, tra le altre cose, c'è anche la richiesta di un parere sulla modifica delle schede di dotazione ospedaliera per gli ospedali di Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala.

Si tratta del documento che tante polemiche ha generato soprattutto a Bussolengo e che è stato già approvato dalla giunta regionale. È la proposta, partita dai tecnici della sanità in Regione e sottoposta al vaglio dei sindaci dell'area ex Ulss 22. Prevede il cambiamento dei posti letto e dei reparti degli ospedali Orlandi e Magalini. Con le precedenti schede ospedaliere, datate 2013, si voleva creare un ospedale a due gambe a Bussolengo e Villafranca, ma per la Regione Veneto gli esperimenti degli ospedali a due gambe sono falliti. Per questo sono state avanzate delle modifiche che indicando due specializzazioni per i due ospedali: prevalentemente per acuti il Magalini di Villafranca e prevalentemente di riabilitazione l'Orlandi di Bussolengo.

Le modifiche sono state approvate dai sindaci del distretto e questo ha creato una mobilitazione civica e politica tra coloro che non sono d'accordo con questi cambiamenti perché temono che portino ad una graduale dismissione dell'ospedale di Bussolengo. Sono state raccolte al momento più di 3mila firme contro la proposta al vaglio ora del quinta commissione. Tra i contrari alla proposta c'è il comitato per la salvaguardia dell'ospedale Orlandi che ha chiesto di partecipare alla riunione della commissione. Avendo ricevuto risposta negativa, ha organizzato un sit-in davanti all'ospedale di Bussolengo a partire dalle 14.15 di oggi.