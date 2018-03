SIS 118: "In Veneto 1000 missioni al giorno, 800 soccorsi in montagna l'anno"

“Il fatto che il mondo dell’emergenza-urgenza si confronti per la prima volta a livello nazionale su uno dei fronti più caldi del settore come il soccorso in montagna e in ambienti ostili è estremamente positivo. Il Veneto, una Regione che investe 90 milioni l’anno in un settore difficile e delicato del sistema sanitario, porta volentieri il suo contributo e si complimenta con gli organizzatori”.

Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto, Luca Coletto, intervenendo a Folgaria, in Trentino, al primo congresso nazionale S.I.S. 118, incentrato sul soccorso in montagna, nelle isole e in ambiente ostile, presieduto nell’occasione dal dottor Alberto Schonsberg, responsabile del Suem 118 di Verona.

Ricordando che “in questi anni il Veneto ha dedicato particolare attenzione proprio ad affinare gli interventi nelle zone più impervie e nelle isole”, Coletto ha snocciolato numeri da record, “degni di attenzione – ha detto – non solo a livello nazionale, ma studiati anche in Europa come benchmark dell’organizzazione di soccorso in emergenza-urgenza.

Le sole missioni di elisoccorso sono state 2.400 in un solo anno, con 800 interventi in montagna realizzati con i volontari del Soccorso Alpino. Ogni giorno – ha aggiunto – in Veneto si compiono complessivamente oltre mille missioni di soccorso, il 53,9% delle quali in codice rosso o giallo, e vengono gestite oltre duemila chiamate ai centralini.

Uomini, donne e mezzi che salvano vite 365 giorni all’anno – ha concluso Coletto – e che riescono a trovare anche il tempo per confrontarsi ai massimi livelli anche sul piano tecnico teorico, come accade da oggi al Folgaria”.