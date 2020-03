Il sindaco Sboarina valuta nuovi divieti per chi fa sport: «Troppe persone in certe zone»

Il messaggio lanciato dal primo cittadino scaligero Federico Sboarina è chiaro e ben preciso: attenzione, non prendiamoci in giro. Il tema dell'attività sportiva consentita dai Dpcm firmati dal premier Conte è stata oggetto di domande e successivi chiarimenti, ma una cosa è sempre rimasta uguale a se stessa, la necessità di «evitare gli assembramenti». Cosa che a Verona, a detta dello stesso sindaco Sboarina, in alcune circostanze pare non sia avvenuta. Sono intanto 293 le persone controllate, oltre ai 490 esercizi commerciali sottoposti a verifiche della polizia locale nel Comune di Verona.

«Rispetto alla situazione che ho potuto verificare direttamente questa mattina, - spiega il sindaco Federico Sboarina - c'è qualcosa che non va. Io lo sto dicendo da parecchi giorni e mi riferisco all'attività motoria. È chiaro che è permessa ai sensi del Dpcm, ma è altrettanto chiaro che se tutti decidono di andare a fare attività motoria ci troviamo in alcune zone della città in cui si creano quegli assembramenti che invece non devono crearsi».

Lo stesso sindaco di Verona ha quindi aggiunto: «Una volta verificato che in alcune zone, come lungadige Attiraglio e lungadige San Giorgio, ci sono comunque tante persone, sto valutando per il prossimo fine settimana di porre dei divieti ulteriori in quelle zone della città anche per il "traffico" ciclo-pedonale. Dico questo, - ha poi spiegato Sboarina - perché dobbiamo prendere coscienza tutti che la situazione è molto complicata e se ognuno parte dal presupposto "vado a fare una corsetta da solo", se tutti pensiamo la stessa cosa arriviamo ad evere decine di migliaia di persone in giro al giorno. E questo non è rispettoso nei confronti di chi sta lavorando giorno e notte nei nostri ospedali e nei confronti di chi resta a casa. Continuo a ripeterlo, la raccomandazione sempre più forte è quella di rimanere a casa».

Il sindaco ha quindi sottolineato che «prima rispetteremo le regole e prima potremo tutti tornare a fare quello che facevamo prima». Un appello quello del sindaco di Verona, fatto anche alla luce dei nuovi preoccupanti dati arrivati oggi dall'Azienda Zero circa il numero di contagi: «I dati, - spiega il sindaco - parlano di incremento esponenziale nella nostra città, i positivi sono 335 e questo vuol dire 54 in più rispetto alle ore 17 di ieri, è il maggiore incremento che abbiamo avuto da quando è iniziata l'emergenza. Per questo la raccomandazione, anche con una bella giornata come quella di oggi, è di rimanere a casa».

