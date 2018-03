Il sindaco Sboarina celebra la Giornata dell'Unità Nazionale con militari e studenti

Si è tenuta nella mattinata di venerdì 16 marzo, in piazza Bra, la cerimonia per la "Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera". Alla manifestazione, istituita in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, erano presenti il Sindaco Federico Sboarina, il vicario del Prefetto Angelo Sidoti, il presidente della Provincia Antonio Pastorello e il comandante del Comfoter generale Amedeo Sperotto.

Hanno partecipato all’alzabandiera anche gli studenti degli Istituti scolastici Lavinia Mondin, Cangrande, Lorgna-Pindemonte, Sanmicheli e del Liceo Montanari. «Queste ricorrenze – ha detto per l'occasione il sindaco Sboarina – sono importanti perché permettono alle Istituzioni di avvicinarsi ai giovani e di ricordar loro la storia e gli eventi che hanno segnato il nostro Paese, oltre che l’alto valore dei simboli in cui si riconosce la nostra comunità: Bandiera e Costituzione».