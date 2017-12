Cadavere a pezzi trasportato in dei sacchi, il sindaco di Valeggio: "Zona poco frequentata"

Il ritrovamento di un cadavere di donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, ha naturalmente scosso la comunità di Valeggio sul Mincio, dove la terribile scoperta è avvenuta, precisamente in località Gardoni. Il corpo della vittima è stato dapprima sezionato in una decina di parti, con ogni probabilità attraverso l'utilizzo di una sega elettrica, per poi essere trasportato in dei sacchi e, infine, gettato in un campo dove ieri sera è stato rinvenuto da un agricoltore di passaggio.

In merito a questa terribile vicenda, si è voluto esprimere il primo cittadino di Valeggio Angelo Tosoni, il quale in alcune dichiarazioni riportate anche dal Corriere del Veneto, ha spiegato come il luogo del triste ritrovamento sia «poco frequentato, ma con una viabilità comoda e facile da raggiungere da chiunque, anche da chi non è del posto. Si tratta di una zona tra il collinare e il pianeggiante, - ha poi aggiunto il sindaco Tosoni - dove salgono una serie di strade che raggiungono dei piccoli borghi come quello di Gardoni».

Stando a quanto rivelato finora dagli investigatori, il cadavere della donna sarebbe infatti stato trasportato nel campo a distanza di massimo 48 ore dall'efferato omicidio che, pertanto, sarebbe appunto avvenuto altrove. Proprio per questo le indagini condotte dai carabinieri si stanno ora concentrando anche nei territori limitrofi a Valeggio sul Mincio.

Il sindaco Tosoni, pur rimettendosi al lavoro degli investigatori, ha comunque voluto sottolineare il fatto che questa «non è una questione che riguarda Valeggio, dove non sono state registrate scomparse. Se i resti fossero stati lasciati 500 metri più avanti rispetto a dove sono stati trovati la vicenda sarebbe in capo ad un'altra località».