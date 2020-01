Simbolotto fortunato: una "rondine" non fa primavera, ma porta a Verona una bella vincita

Una rondine fuori stagione ha portato a Verona 5.000 mila euro attraverso il Simbolotto, il gioco collegato al Lotto basato su una combinazione di numeri e simboli. La rondine, abbinata al numero 45, è appunto uno dei simboli estratti ieri e collegati alla ruota di Bari, insieme a naso (16), luna (6), elica (33) e funghi (43), secondo quanto riferisce Agipronews.

Dal lancio del gioco, avvenuto il 18 luglio dell'anno scorso, il Veneto festeggia per la terza volta: il 9 ottobre sono finiti 5.000 euro a Lonigo (Vicenza), il 2 dicembre si è registrata la vincita massima della storia del gioco, i 35mila euro di Castelfranco Veneto.

Il legame tra numeri e simboli evidentemente funziona, visto che il Simbolotto ha avuto una rapida diffusione, in Veneto come in tutta Italia. Per giocare basta fare una normale giocata al Lotto sulla ruota mensilmente in promozione (a gennaio è quella di Bari) e controllare a fine estrazione i cinque piccoli simboli stampigliati sulla schedina, scelti fra i 45 possibili. Se escono tutti e cinque, si può fare festa, ma si vince anche con quattro, tre e due punti. Sono finora 27 le cinquine vincenti in tutta Italia.