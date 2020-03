Dopo l'aggressione ai poliziotti, sigilli al Malacarne di Verona per 30 giorni

Questa mattina, 10 marzo, è stato notificato al gestore del bar Malacarne, in via San Vitale a Verona, il provvedimento del questore scaligero Ivana Petricca che ordina la sospensione per trenta giorni dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del grave episodio accaduto il 7 marzo scorso, quando un gruppo di avventori di quel locale ha aggredito diversi agenti di polizia, tentando di impedire prima l'identificazione di un cittadino extracomunitario e poi l'arresto dei due clienti del bar protagonisti dell'aggressione. Aggressione da cui due agenti sono usciti con diverse contusioni, guaribili in dieci giorni.

Ma ci sono anche altre motivazioni alla base del provvedimento del questore. Nel recente passato, è stato segnalato che il Malacarne era frequentato da cittadini che solitamente abusano di bevande alcoliche e poi creano disturbo alla quiete pubblica. E, all'interno del locale, sarebbero stati registrati anche delle operazioni di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti.

Gli atti esaminati e gli interventi effettuati nel tempo hanno fatto inoltre risaltare agli occhi del questore la presenza abituale nel Malacarne di cittadini definiti così dalla questura: «Aderenti all'area anti-sistema, caratterizzata dal disprezzo nei confronti delle istituzioni e delle forze di polizia in particolare, i quali hanno individuato il locale, come luogo idoneo per perfezionare la loro attività criminosa consistente, nello specifico, nell’assumere condotte che creano turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, costituendo grave ed attuale fattore di rischio e pericolo per l'ordine e la sicurezza dei cittadini».

Queste premesse hanno permesso al questore di sospendere la licenza dell'esercizio pubblico.