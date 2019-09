Blitz della Polizia a borgo Nuovo: un bar e un circolo abbassano le serrande

È stato notificato nel pomeriggio di martedì il provvedimento del Questore della provincia di Verona, la dottoressa Ivana Petricca, che ha disposto, ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S., la chiusura per 10 giorni del Beppe’s bar, situato a Verona in via Gela 3.

La Polizia di Stato ha comunicato che il provvedimento si sarebbe reso necessario poiché, in seguito a numerosi controlli effettuati sia dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sia, in particolare, dal personale della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione della Questura, diretta dal Primo Dirigente Antonio Bocelli, sarebbe emerso che il locale era un luogo di “abituale ritrovo di persone pregiudicate” riscontrando, in occasione di ogni controllo, la presenza all’interno di diversi soggetti con numerosi precedenti penali e di polizia. L'attività infatti, a causa di segnalazioni per episodi di degrado urbano di cittadini residenti nelle vie adiacenti, è stata oggetto di ben sei controlli da parte di personale della Polizia di Stato nei mesi di giugno, luglio ed agosto: durante le verifiche, sarebbe stata sempre riscontrata la presenza all’interno del bar di numerose persone pregiudicate, per reati contro il patrimonio, reati contro la persona e in tema di sostanza stupefacente.

IL CIRCOLO - Sempre durante l'estate, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ha effettuato inoltre numerosi controlli nei confronti del Circolo “Associazione Club Perla Nera”, ubicato a Verona in via Monreale 7. Durante le operazioni sarebbero state riscontrate numerose irregolarità amministrative, sia sotto l’aspetto della sorvegliabilità (è fatto divieto ai circoli privati di avere accesso diretto dalla pubblica via), sia sotto il profilo dei requisiti soggettivi (mancanza dei prescritti requisiti morali da parte dell’esercente, in quanto gravato da precedenti di polizia).

Pertanto, il 21 agosto, il Comune di Verona ha emesso un apposito provvedimento che, accogliendo la proposta della Questura, ha stabilito il “divieto di prosecuzione delle attività” del circolo.