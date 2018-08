Sicurezza alle Golosine, sigilli al Bar Nuovo. Sarà chiuso per 15 giorni

Dopo ripetuti controlli mirati, il questore di Verona Ivana Petricca ha disposto ieri, 13 agosto, la chiusura per 15 giorni del Bar Nuovo di via Gaspare del Carretto, in zona Golosine. Gli agenti di polizia hanno evidenziato che il bar era diventato il ritrovo di persone gravate da precedenti penali e i residenti hanno più volte segnalato episodi di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

L'attività degli uomini della questura è cominciata già nell'agosto 2017 con diversi interventi per liti, schiamazzi e persone moleste. Recentemente, poi, più equipaggi delle Volanti e del reparto prevenzione crimine di Padova sono dovuti accorrere dopo la segnalazione di una lite violenta tra cittadini extracomunitari nei pressi dell’esercizio pubblico. In quell'occasione, un uomo ha riportato una ferita lacero-contusa sul capo dovuta ad aggressione con un'asta metallica, refertata con 12 giorni di prognosi.

Il Bar Nuovo è stato inoltre più volte controllato nell'ultimo anno e sanzionato per violazione della normativa sulla somministrazione delle bevande alcooliche e sul sistema di videosorveglianza. Le multe ammontano in totale a 60mila euro.