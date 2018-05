Sicurezza, droga e immigrati. Più controlli su treni e binari durante il Ponte

Il Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino Alto Adige, in occasione del lungo ponte di primavera, ha intensificato i servizi di prevenzione e di vigilanza per garantire un esodo sicuro ai numerosi vacanzieri che hanno scelto il treno come mezzo di trasporto, così come stabilito dalle disposizioni ministeriali.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona, dal 20 aprile al 1 maggio, hanno complessivamente identificato 804 soggetti, di cui 390 stranieri e controllato 18 autovetture. Tra queste, una persona è stata tratta in arresto per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre altre 9 sono state denunciate in stato di libertà.

Particolare attenzione è stata poi riservata al controllo dei binari, al fine di contrastare lo svolgimento di attività illecite. Le verifiche su viaggiatori e valigie, anche presso il deposito bagagli della stazione, si è svolto infatti con l’ausilio dei metal detector.

Nello stesso periodo, in collaborazione con le unità cinofile della Guardia di Finanza, è stato attuato un piano di contrasto ai reati legati al mondo degli stupefacenti, nel corso del quale sono state eseguite perquisizioni personali che hanno condotto al sequestro di alcune dosi di cannabis.

L’attività di prevenzione e controllo si è svolta in tutte le province di competenza, da Verona al Brennero con una particolare attenzione oltre che alla città di Verona, a quella di Bolzano, punto nevralgico per il contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.