Sicurezza. Disposti controlli serrati su strade e chiese durante la Pasqua

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito mercoledì, per valutare le misure da prendere in vista delle prossime festività, che porteranno numerosi turisti a Verona e provincia