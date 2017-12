Capodanno in Bra, 10 varchi e divieto di introdurre bottiglie di vetro e lattine

Domani è il 31 dicembre, ultimo giorno del 2017 e sia a Verona che in provincia sono stati organizzati eventi per salutare l'anno nuovo. A Verona tra musica e spettacolo pirotecnico in piazza Bra è previsto l'arrivo di decine di migliaia di persone. E nella riunione di ieri, 29 dicembre, del comitato provinciale ordine e sicurezza in prefettura, sono state stabilite le norme di sicurezza per la festa di Capodanno.

I provvedimenti presi tengono conto sia delle norme antiterrorismo sia della circolare Gabrielli, emanata dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino per la tutela delle manifestazioni. L'accesso a piazza Bra sarà consentito attraverso 10 varchi, che saranno sorvegliati da steward e uomini delle forze dell'ordine. I controlli verranno effettuati per far rispettare il divieto di accesso con bottiglie di vetro o lattine, secondo quanto dispone l'ordinanza firmata dal sindaco di Verona Federico Sboarina sempre ieri. Ai varchi verranno posizionati i contenitori Amia per l'eventuale consegna di bottiglie di vetro e lattine.

La capienza della piazza è stata stimata in circa 25mila persone e per consentire a tutti di godere dello spettacolo sul palco verrà posizionato, per la prima volta, un maxi schermo davanti alla statua di Vittorio Emanuele.

Per quanto riguarda i new jersey, verrà utilizzata la formula già utilizzata con i banchetti di Santa Lucia, con lo spostamento alle 6 del 31 dicembre e riposizionamento alle 6 del 2 gennaio. La viabilità intorno alla piazza verrà garantita dagli agenti della polizia municipale, che saranno anche nel vallo dell'Arena per la sicurezza del pubblico durante i fuochi d'artificio che partiranno dall'interno del monumento.