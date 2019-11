In 24 occupavano uno stabile abbandonato in via Silvestrini, sgomberati

Operazione congiunta ieri mattina, 15 novembre, dei carabinieri e della polizia municipale di Verona. Militari e agenti hanno collaborato allo sgombero di uno stabile in via Silvestrini. L'edificio disabitato era stato occupato da 24 cittadini africani di varie nazionalità. Tra questi solo uno non aveva rispettato l'obbligo di espulsione dal territorio italiano, gli altri erano tutti regolari nel nostro paese.

Terribili le condizioni igienico-sanitarie in cui vivevano gli occupanti. Ed ora il ripristino dell'immobile sarà compito del proprietario, il quale dovrà anche trovare il modo di bloccare le intrusioni.

L'operazione è stata descritta oggi dal comandante provinciale dei carabinieri Pietro Carrozza, dal comandante dei militari di Verona Stefano Caneschi e dal comandante della polizia locale Luigi Altamura, i quali hanno ribadito l'impegno e la collaborazione delle forze dell'ordine per evitare che si creino zone di degrado e abbandono in città, così da migliorare anche la percezione della sicurezza da parte dei cittadini.