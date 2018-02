Paura all'alba in corso Porta Nuova: abbattono le vetrate e danno fuoco al bar

All'alba di giovedì è scattato l'allarme in corso Porta Nuova, per un incendio doloso scoppiato all'interno del bar Ostinati, situato all'altezza del civico 37.

Intorno alle 5.30, alcuni ignoti hanno mandato in frantumi le vetrate del locale utilizzando i copritombini in ghisa presenti in strada, per poi appiccare il fuoco in più punti ed appropriarsi dei 100 euro presenti nella cassa.

Sul posto si è diretto un mezzo dei vigili del fuoco, che in pochi minuti sono riusciti ad avere ragione delle fiamme: non sarebbero stati registrati danni alla struttura, ma l'interno del bar è andato distrutto e il soffitto risulta danneggiato. Chiuso il Centro Studi Enrico Fermi presente al piano superiore.

Sul posto le Volanti della Questura, la Squadra Mobile e la Polizia scientifica.