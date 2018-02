Bacanal, Sboarina dà il via alla sfilata dei carri: "Tradizione da preservare"

Il sindaco di Verona Federico Sboarina e l'assessore alle Manifestazioni Filippo Rando hanno dato il via alle 13.45, in piazza Brà, alla sfilata dei carri per il Venerdì Gnocolar del 488° Bacanal del Gnoco.

In precedenza, nella mattinata del 9 febbraio, il Papà del Gnoco, accompagnato dalla sua corte, e le maschere del Carnevale veronese, hanno prima partecipato alla cerimonia ch si è tenuta in Prefettura, dopodiché hanno incontrato gli stessi Sboarina e Rando nella sala Arazzi di Palazzo Barbieri, con la presenza del presidente del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi e del presentatore della sfilata Max Laudadio.

“Questa è la casa di tutti i veronesi – ha detto il sindaco – per questo sono felice di vedervi qui oggi, in questa sala che appartiene a tutti voi. Sono tante le cose che ci rappresentano in tutto il mondo, e che sono nel cuore di tutti i cittadini, una di queste è sicuramente il carnevale con il suo Venerdì Gnocolar. Una tradizione che dobbiamo preservare tutti assieme, perchè rappresenta la nostra storia. Per questo ringrazio voi e quanti con impegno e passione si dedicano all’organizzazione del carnevale, regalando, specialmente a chi ne ha più bisogno, momenti di gioia e tanti sorrisi”.

“È una grande emozione vedere la città stretta attorno a una delle sue tradizioni più importanti e sentite – ha affermato l’assessore alle Manifestazioni -. Il Venerdì Gnocolar è veramente la festa dei veronesi, per questo sono certo che oggi voi saprete trasformare il nostro bel carnevale in una giornata indimenticabile”.