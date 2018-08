Sferra calci e pugni per evitare l'identificazione: bloccato da 6 carabinieri

Dopo le due persone finite in manette nelle scorse ore, un altra persona è stata arrestata sui Bastioni per mano dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona. Il fatto è avvenuto nella mattinata di mercoledì, nella zona dei giardini di Circonvallazione Oriani, dove i militari stavano svolgendo controlli su chi passeggiava o sostava nell'area.

Tra questi, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, era presente un cittadino marocchino, pregiudicato, che non avrebbe voluto rispondere alle domande poste dai militari e che invece avrebbe perso il controllo, sferrando pugni e calci pur di sottrarsi all’identificazione. Ai tentativi di calmarlo, l'uomo avrebbe risposto con insulti, minacce e violenza: a quel punto i 6 carabinieri impegnati nel controllo massiccio della zona si sono concentrati tutti per bloccare l’esagitato e condurlo in caserma, con uno degli operanti che è rimasto ferito ad un braccio e giudicato guaribile in circa 10 giorni.

Arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, il nord africano trascorrerà una notte in cella di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per giovedì.