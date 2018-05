​In arrivo la settimana dedicata alla bicicletta. Segala: "Mobilità sostenibile tema primario"

Una settimana dedicata alla bicicletta e al tema della mobilità sostenibile, per il rispetto dell’ambiente e la promozione di uno stile di vita sano. Dal 7 al 13 maggio, il Comune organizza la 3^ edizione del Festival veronese della bicicletta, manifestazione promossa in collaborazione con Fiab Verona, con il sostegno di Agsm e Amia. Un programma di eventi molto ricco, che coinvolge studenti, adulti e bambini, sportivi, ma anche famiglie e turisti, con vari luoghi cittadini che saranno teatro di iniziative, convegni e pedalate collettive.

«Quello della mobilità sostenibile è uno dei temi di primaria importanza per l’Amministrazione comunale. - afferma l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala - Lo dimostrano le varie iniziative promosse negli ultimi mesi a sostegno della ciclabilità cittadina, per l’utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo all’auto, a zero impatto ambientale e da preferire anche per i vantaggi sulla salute. Fondamentale, a tale scopo, l’educazione dei bambini, a cominciare dalle scuole. E in questa direziona va il bando per il contributo a favore delle scuole superiori, 30 mila euro messi a disposizione dal Comune per l’acquisto di biciclette da usare per le uscite didattiche e la figura del mobility manager scolastico».

Programma del festival

Lunedì 7 maggio: presentazione del bando per il riconoscimento di un contributo a favore delle scuole superiori per l’acquisto di biciclette da utilizzare per uscite didattiche e promozione della figura del mobility manager scolastico.

Martedì 8 maggio: campionato scolastico della ciclabilità: in 8 scuole superiori si misura il numero degli studenti ciclisti. Incontro con i Mobility manager delle aziende della città per approfondire il ruolo di tale figura nella promozione della mobilità sostenibile.

Mercoledì 9 maggio: presentazione dell'Ufficio Biciclette comunale.

Giovedì 10 maggio: Convegno “Nuovi progetti per la ciclabilità a Verona”, alle 20.45 in Gran Guardia, per approfondire il tema della ciclabilità urbana della nostra città, con interventi dei rappresentanti del Comune di Verona, di FIAB Verona e possibilità di confronto con i cittadini.

Venerdì 11 maggio: a cura dell'Ecosportello, festa degli studenti della Scuola Superiore in Piazza Bra, circa 200 ragazzi che parteciperanno ad attività di laboratorio sulla ciclabilità: ciclofficina, mezzi di contrasto al furto, consigli utili per la sicurezza in bici, abbelliamo la bici, caccia al tesoro e percorsi dal centro storico verso alcuni luoghi significativi della cintura cittadina.

Verona bici notte: biciclettata notturna in città, con partenza da piazza Bra alle 21 e arrivo verso le 24,30. Il percorso sarà: Bra, San Zeno, alzaia Adige, ciclabile Camuzzoni, diga del Chievo, Lungadige Attiraglio, San Giorgio, Ponte Pietra, piazza Erbe, piazza Bra.

Sabato 12 maggio: a cura di FIAB, dalle 9.30 alle 13, biciclettata mattutina per tutti, alla scoperta del progetto Ecomuseo dell’Energia Pulita.

Dalle 15.30 alle 18.30, biciclettata pomeridiana per tutti nel Parco Adige Sud, tra destra e sinistra dell’Adige.

Domenica 13 maggio: a cura di FIAB, dalle 9.45 alle 12, manifestazione “Bimbinbici”, pedalata per le vie del centro dedicata a tutta la famiglia con ritrovo in Piazza Bra.

Dalle 10 alle 18 “Verona e-bike day” in Piazza Bra, occasione per salire in

sella e provare le più moderne bici elettriche e a pedalata assistita, con i

consigli degli esperti del settore.

Dalle 15 alle 18 “Bike party” in Piazza Bra, spettacoli d’intrattenimento,

esibizioni in bicicletta, prove e giochi per i più piccoli, Ludobus servizio di

punzonatura.

Per info: www.festivalinbicicletta.it