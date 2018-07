Coltiva marijuana nella propria abitazione ad Arcole, scoperto e denunciato dai carabinieri

Pensava fosse un luogo tranquillo per "coltivare il suo hobby": un’abitazione in una zona isolata dal centro cittadino, in un’area agreste. Ma così non è stato. Ed infatti è scattata la denuncia per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti nei confronti di un uomo residente nel Padovano, classe ’75, domiciliato da poco tempo ad Arcole.

Grazie alla costante vigilanza del territorio esercitata dall’Arma dei Carabinieri, anche nelle zone più impervie, non è sfuggita la presenza di alcune piantine in coltivazione dalla "forma un po’ strana".

Dalla successiva verifica effettuata nell’abitazione, effettivamente i militari hanno riscontrato che le stesse erano sette piantine di marijuana ancora in fase di maturazione. Per l’uomo, quindi, benché abbia dichiarato che erano per uso personale, è scattata la denuncia alla competente Autorità.