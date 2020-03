Amia potenzia il servizio di sanificazione delle strade a Verona: «Raddoppiati uomini e mezzi»

Proseguono le attività di Amia legate alla prevenzione e al contrasto del contagio all’emergenza Covid-19 in tutta la città di Verona. Con un’importante novità. Da questa mattina infatti, la società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella, ha potenziato il servizio di sanificazione e pulizia sulle strade cittadine, raddoppiando il numero di mezzi e di uomini impegnati in tali attività.

«Abbiamo accolto la richiesta del sindaco e ci siamo subito attrezzati per implementare al massimo tutte le nostre risorse ed i mezzi aziendali - hanno sottolineato il presidente Tacchella ed il direttore Ennio Cozzolotto - Proseguiamo ininterrottamente ora dopo ora con la pulizia e la sanificazione delle strade di tutta la città e dei quartieri periferici. In un paio di giorni sono già state effettuate attività in centinaia di chilometri e altrettanti ne saranno sanificati nei prossimi giorni. Gia da questa mattina sono stati raddoppiati i turni operativi dei nostri addetti che ringrazio per l’impegno e la professionalità, sopratutto in questo periodo molto difficile. Un servizio molto importante per la sicurezza della collettività e che ha visto Amia fin da subito impegnata al massimo, affiancando l’amministrazione comunale e gli enti competenti».

Amia ricorda inoltre in una nota che «da qualche giorno gli ecocentri di via Avesani e della Mattarenetta sono chiusi al pubblico e che la raccolta differenziata dei rifiuti procede regolarmente». Sempre Amia «invita inoltre tutti i cittadini ad assicurarsi quando conferiscono i rifiuti nei cassonetti o li predispongono per la raccolta porta a porta che i sacchetti siano ben chiusi, onde evitare il disperdersi di materiale potenzialmente infetto».

