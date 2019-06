Scoperte 300 tonnellate di rifiuti stoccati abusivamente: capannone sequestrato

Continua senza soste l’azione di prevenzione e contrasto dei carabinieri del Comando Tutela Ambientale per arginare il fenomeno dello stoccaggio illecito di rifiuti in aree e siti dismessi. In provincia di Verona, per la precisione nel Comune di Cologna Veneta in via Quari Destra, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, i militari del NOE di Treviso capitanati dal Maggiore Soggiu, in collaborazione con i carabinieri della stazione locale, hanno trovato abbandonati in un capannone oltre 300 tonnellate di rifiuti speciali, in gran parte scarti di lavorazione tessile, del valore complessivo di circa 80 mila euro.

L’immobile era stato in passato la sede di una ditta fallita poi nel 2015, ma attualmente risulta essere di proprietà di un’altra impresa che è però del tutto estranea rispetto all'illecito smaltimento di rifiuti. Gli attuali proprietari dell'area non vi hanno mai avviato alcuna attività all'interno e, probabilmente, qualcuno deve aver pensato di sfruttare la zona per smaltire in modo illegale gli scarti di una o più aziende, per l'appunto in prevalenza scarti di stoffe e filati.

Le segnalazioni sono giunte ai militari soprattutto da parte di persone preoccupate che, dopo aver notato l'ammasso di tessuti accatastati, potessero svilupparsi eventuali incendi. Una volta accertato da parte dei carabinieri che effettivamente ci si trovava dinanzi ad una forma di smaltimento abusivo di rifiuti, la Procura della Repubblica che ha coordinato l’azione dei carabinieri, ha emesso un decreto di sequestro del capannone. Attualmente proseguono inoltre le indagini dei militari per individuare i responsabili dello smaltimento illecito e chiarire l'esatta provenienza dei rifiuti.