Aeroporto, sala «Vip Lounge» e noleggio auto sequestrati per mafia

È stato emesso oggi, 1 marzo, l'ordine di sequestro di beni per un valore di oltre 15 milioni di euro riconducibili a R.M., catanese 31enne di Caltagirone ma residente in provincia di Brescia. L'uomo è attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e su di lui si sono concentrate le indagini della Dia di Caltanissetta. Indigini finalizzate «alla localizzazione degli illeciti patrimoni riconducibili alle organizzazioni mafiose», come dichiarato dagli investigatori dell'Antimafia e riportato da CataniaToday. R.M. è ritenuto un soggetto contiguo ai Rinzivillo, clan che fa capo a Cosa Nostra di Gela.

Gli accertamenti hanno evidenziato un repentino arricchimento di R.M., un arricchimento ritenuto "anomalo" dagli investigatori.

Tra le attività sequestrate, una sala «Vip Lounge» e una società che gestisce il noleggio di vetture di lusso, avviate nell'aeroporto Catullo di Verona.