Senza patente, assicurazione o revisione: 20 mila euro di multe in poche ore

La guida senza copertura assicurativa o senza patente, sono al centro dei maggiori controlli della circolazione stradale messi in atto in questi giorni dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, per garantire maggiore sicurezza agli utenti.

Nel pomeriggio di lunedì, in via Montorio, un italiano di 45 anni è stato trovato alla guida della sua Renault Clio nonostante la patente gli fosse stata revocata. Ulteriori controlli inoltro hanno permesso di accertare che il veicolo non disponeva della copertura assicurativa e non era neppure stato sottoposto a revisione: auto dunque sequestrata e multa per l’automobilista.

Nel corso della notte tra lunedì e martedì invece, in via Sommacampagna i militari intimato l’alt ad una Mercedes Classe B, che avrebbe proseguito la marcia per cercare di sottrarsi al controllo. Bloccata dopo qualche centinaio di metri, gli uomini dell'Arma hanno scoperto che il conducente, un cittadino marocchino di 32 anni, guidava con la patente revocata. Oltre alla multa ed al sequestro, per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Infine, sempre nella notte tra il 3 e il 4 giugno, in lungadige Attiraglio, un cittadino egiziano di 26 anni è stato trovato al volante della sua Opel Zafira con la patente valida per la guida di motocicli.

In totale, i carabinieri hanno staccato multe per circa 20 mila euro.