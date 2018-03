Vigili del fuoco veronesi, seminario di aggiornamento sugli incidenti stradali

Recentemente nel comando dei vigili del fuoco di Verona si è svolto un seminario di aggiornamento riguardante gli incidenti stradali.

Da decenni ormai i veicoli in transito sulle nostre strade vengono progettati tenendo conto del comportamento della struttura in caso di urto. Da ciò ne deriva la necessità per i vigili del fuoco di conoscere le tecniche e le strategie più idonee da mettere in atto a seguito di questa evoluzione. La sala operativa attraverso l'utilizzo di specifiche applicazioni per supporti tecnologici, come tablet o smartphone, ha la possibilità di trasmettere alla squadra le schede di sicurezza specifiche di ogni vettura. Queste informazioni si rivelano determinanti anche per la sicurezza stessa dei soccorritori, evitando di intervenire sulla la struttura del veicolo in prossimità delle cariche per airbag e pretensionatori delle cinture.

Durante la giornata si è anche affrontato l'aspetto dell'intervento su veicoli alimentati ad energie alternative, come idrogeno, metano liquido, elettricità ed ibridi, ormai abbastanza diffusi e in continuo aumento sulle strade. Per le prove pratiche sono stati utilizzati strumenti elettrici alimentati a batteria, che garantiscono una migliore libertà di movimento rispetto agli altri comunemente usati e collegati ad un motore esterno all'apparecchio.