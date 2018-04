Tre percorsi tra i panorami della Valpentena: arriva la 46ª marcia "Sei Ville"

Come da tradizione, anche quest'anno partirà dallo Sporting Club Verona, di via Banchette in Borgo Trieste, la 46ª edizione della marcia podistica non competitiva “Sei Ville”. La manifestazione, che si terrà domenica 22 aprile, con inizio alle ore 8.30, prevede tre percorsi di 6 – 12,5 – 18,5 chilometri.

Il tragitto più corto partirà da via Banchette e proseguirà su via San Michele, via Da Legnago, ponte Florio, via Belvedere, via Monte Lungo, per poi ritornare allo Sporting. Il secondo percorso da ponte Florio seguirà la deviazione per contrada Campagnola e proseguirà sulla ciclabile per Nesente, contrada Moranda, contrada Gazzego, oleificio Salvagno, salita per agriturismo Casa Rosa, via Pradelle, San Fidenzio, attraversamento via del Toresin, Piloton, forte John (Preara), via Castel Montorio, per poi tornare a ponte Florio e rientrare. Il tragitto più lungo, invece, dalla contrada Gazzego proseguirà in direzione Sante Maria in Stelle per poi proseguire sulla salita Piccolo Stelvio, via Mezzomonte, contrada Maroni, strada della collina e poi ricollegarsi con San Fidenzio, Montorio e tornare in Borgo Trieste.

È possibile iscriversi direttamente allo Sporting Club Verona (info al numero 045977700), fino a mezzora prima della gara per tutti i singoli, mentre per i gruppi fino alle ore 21 di sabato sera. La quota di 3 euro prevede il pacco gara, mentre quella di 1 euro e 50 solo l'accesso ai quattro punti ristoro.

La marcia, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Marciatori Mondadori in collaborazione con il Comune di Verona, è stata presentata a Palazzo Barbieri dall’assessore allo Sport Filippo Rando. Presenti il presidente e la vicepresidente dell'associazione Marciatori Mondadori Renato Salvi e Annamaria Gini e il direttore Sporting Club Verona Michele Leorini.

“Quando un’iniziativa viene rinnovata con così grande entusiasmo, anno dopo anno, vuol dire che il riscontro dei partecipanti è sempre positivo - ha detto Rando –. L'appuntamento con questa bella e partecipata manifestazione, che fra qualche anno festeggerà il cinquantesimo, ne è la dimostrazione”.