Droga, furti, resistenza: sei arresti in 24 ore di controlli per i carabinieri

Dalle prime ore della mattinata fino a tarda notte. Quasi 24 ore è durato il servizio di controllo messo in atto nella giornata di mercoledì dai carabinieri della Compagnia di Verona, unitamente all’Aliquota operativa e ai cani cinofili provenienti da Padova, che ha riguardato il territorio cittadino.

A dare il via alle danze, alle ore 7, sono stati i militari del nucleo radiomobile e dell'aliquota operativa, che hanno battuto la zona della stazione di Porta Nuova, per poi toccare vari punti della città. Riva San Lorenzo, Bastioni, parcheggio auto del complesso fieristico sono stati i luoghi in cui si sono svolte verifiche e identificazioni, che si sono concluse solamente in tarda serata.

In particolare, nel mirino dei controlli sono finiti autobus ed esercizi pubblici: compro oro e bar sono stati ispezionati dai carabinieri, che proprio in uno di questi ultimi situato in via del Carretto, hanno trovato due giovani tranquillamente seduti al tavolino con della marijuana che hanno vanamente tentato di nascondere. Il fiuto del cane antidroga infatti ha subito indicato le loro tasche, nelle quali i due giovani pregiudicati conservavano un paio di spinelli ciascuno, come emerso dalla successiva perquisizione.

Perquisizione che è stata poi estesa alle abitazioni dei due, in una delle quali sono stati trovati ben 90 grammi di marijuana, 45 di hashish, un bilancino di precisione e 2550 euro ritenuti provento di spaccio. Arrestato, il ragazzo è comparso davanti al giudice giovedì mattina, che ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza del 9 marzo. Entrambi infine sono stati segnalati come consumatori di stupefacenti.

Le operazioni sono state portate avanti fino a sera, con le forze dell'ordine che si sono sparpagliate strategicamente per la città. Così il Nucleo Radiomobile, in via Colonnello Fincato, è riuscito a mettere le manette ai polsi di 3 persone con l'accusa di furto: si trattava di 3 uomini di origini napoletane, due dei quali già pregiudicati, trovati a rubare un intero carrello di prodotti al supermercato. Anche i loro arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Verona nella mattinata di govedì, con i tre che sono stati rimessi in libertà fino all'udienza del 14 marzo 2018.

Verso la tarda serata invece sono stati i carabinieri della stazione di Verona principale, impegnati in alcuni controlli al centro commerciale Adigeo, ad arrestare un cittadino marocchino, pregiudicato, per il furto di alcuni accessori di telefonia cellulare. Dopo la convalida, il nordafricano ha patteggiato una condanna di 4 mesi con pena sospesa.

Infine sono stati gli uomini della stazione di Parona Valpolicella a condurre in cella un uomo nella serata di mercoledì, dopo che questo, sottoposto a alcuni controlli di identificazione, ha perso le staffe negli uffici della caserma, iniziando anche a distruggere alcuni oggetti lì presenti. A sua volta quindi è comparso davanti al giudice, che lo ha rimesso in libertà in attesa dell'udienza dell'11 giugno 2018.