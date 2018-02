Problemi gastrointestinali per sedici giovani ospiti in hotel: in dieci portati in ospedale

Si sono sentiti tutti quanti male e una decina di loro sono stati trasferiti per problemi di carattere gastrointestinale con dolori acuti presso diverse strutture ospedaliere, da Villafranca a Bussolengo, Peschiera e poi a Verona presso il policlinico di Borgo Roma e al polo Confortini di Borgo Trento. Si tratta di ben sedici giovani che erano tutti quanti ospiti all'interno di un hotel a Villafranca.

Verso le ore 9 circa di questa mattina, venerdì 23 febbraio, i ragazzi che facevano parte di una scolaresca, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, hanno improvvisamente iniziato ad accusare dei malori.

In seguito è perciò partita la chiamata al 118 e i soccorritori sono intervenuti con diversi mezzi. Dei sedici giovani, dieci sono quindi stati trasportati in ospedale e per loro si sospetta una possibile intossicazione di origine alimentare.