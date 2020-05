Attaccata sotto la sedia, nascondeva una scatola con quasi mezzo chilo di coca

Un altro colpo al traffico di droga è stato inferto dai carabinieri della stazione di Verona San Massimo, che lunedì hanno arrestato un cittadino marocchino classe 1976, pregiudicato, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La pattuglia dell'Arma stava eseguendo il consueto servizio di perlustrazione, quando ha notato un'auto che si dirigeva a velocità sostenuta verso Lugagnano. L'equipaggio ha quindi deciso di seguirla, notando che una volta giunta nella frazione di Sona è stata parcheggiata in rapidità dal conducente, il quale è poi entrato in un'abitazione vicina. I militari hanno riconosciuto l'individuo, dal momento che si trattava di un volto noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, e hanno deciso di procedere con una perquisizione della casa, che in un primo momento sembrava dare esito negativo. L'uomo avrebbe continuato a mostrarsi calmo, sostenendo di non avere nulla di strano in casa, ma la meticolosità dei carabinieri avrebbe permesso loro di scovare una scatola di cartone ben fissata con uno spago e mimetizzata sotto una sedia di legno, praticamente impossibile da vedere. Al suo interno sarebbero stati trovati ben 450 grammi di cocaina purissima, suddivisa in 20 involucri di peso diverso ed accuratamente indicato su ogni “confezione”. Inoltre, sarebbe stato rinvenuto un bilancino di precisione elettronico, verosimilmente utilizzato per suddividere le dosi.

Finito dunque in manette, mercoledì mattina si è tenuta l'udienza di convalida: rimarrà in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.