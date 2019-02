Scuole Sicure. Due ragazze fermate in possesso di eroina e hashish

Nuova operazione ‘Scuole Sicure’ mercoledì, tra le 13 e le 15, davanti ad alcuni istituti scolastici cittadini e lungo i bastioni. Quasi 300 gli studenti controllati dalla Polizia Municipale e dalle Unità cinofile della Guardia di Finanza, impegnate nel contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

In tutto sono stati controllati 287 studenti. Due ragazze, di cui una minorenne, sono state accompagnate al Comando perché trovate in possesso di eroina e hashish. Ulteriori accertamenti sono in corso anche nei confronti di un cittadino extracomunitario per detenzione di droga. Complessivamente sono stati sequestrati 5 grammi di sostanza stupefacente.

I controlli hanno riguardato l'area di corso Porta Nuova, alcune scuole superiori in zona Cittadella e i giardini pubblici lungo la circonvallazione interna.