Scuole Sicure. 42 persone controllate nella zona della Biblioteca Civica

Prosegue l’attività di controllo della Polizia municipale nell’ambito di Scuole Sicure.

Nell’area antistante la Biblioteca Civica, grazie alla collaborazione con il Nucleo cinofilo della Guardia di Finanza, sono state controllate 42 persone e sequestrati tre grammi di sostanza stupefacente in possesso ad una ragazza di 20 anni, che sarà ora segnalata alla Prefettura come assuntore di droghe.

Un cittadino di nazionalità marocchina, sprovvisto di documento d'identità, è stato condotto dagli agenti al Comando di via del Pontiere, dove è risultato in regola con le norme sul soggiorno in Italia.