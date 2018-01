Sabato Scuole Aperte a Verona e dal prossimo anno parte il doposcuola

Per la prima volta a Verona, a partire dal prossimo anno scolastico, nelle scuole dell'infanzia comunali Bentegodi, Carso, Poiano e Primo Maggio, sarà attivo il servizio di doposcuola, con il prolungamento delle attività ludico ricreative fino alle 18. L'iniziativa partirà su richiesta di almeno dieci genitori e sarà affidata alla ditta che gestisce i centri estivi.

Questa è una delle tante informazioni che sarà possibile reperire nella giornata Scuole Aperte di sabato 13 gennaio, visitando le sedi delle scuole dell'infanzia comunali dalle 9 alle 12. L'open day è promosso dall'assessorato all'istruzione per aiutare le famiglie a scegliere consapevolmente la scuola a cui iscrivere i propri figli.

Per l'anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni si effettueranno dal 23 gennaio al 6 febbraio, esclusivamente online, collegandosi al sito www.comune.verona.it.

L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie - ha dichiarato l'assessore all'istruzione Stefano Bertacco - e, in questo caso, alle difficoltà dei genitori lavoratori, che spesso non riescono a far coincidere gli impegni professionali con gli orari scolastici dei loro bambini. Alcune scuole propongono già un prolungamento di mezzora rispetto al classico orario, garantito dalla presenza delle insegnanti, ma era necessario offrire un servizio aggiuntivo. Sono state scelte scuole dislocate in quattro punti diversi della città, proprio per coprire il più possibile il territorio.