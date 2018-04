A Bardolino il progetto Scuola Sicura Veneto, tra esercitazioni e prove d'evacuazione

Si è svolta nella splendida cornice del lago di Garda, a Bardolino presso le scuole elementari "Falcone-Borsellino", la prima tappa veronese dell’edizione primaverile del progetto "Scuola Sicura Veneto". A tirare le fila della giornata, come di consueto, l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, il quale nel suo intervento ha sottolineato «l'importanza del volontariato e di come da una vita salvata molto spesso nasca un volontario in più». Questo il messaggio lanciato ai ragazzi per invogliargli a intraprendere in futuro il percorso nel volontariato di protezione civile.

Durante l'esercitazione si sono svolte diverse prove di evacuazione e sono state spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori.

A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell'assessorato e della direzione protezione civile, insieme ai vigili dei fuoco, alle forze locali di polizia, agli alpini e alla Croce Rossa di Bardolino si è svolta un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti. Sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d'emergenza intervenuti, tra cui l'elicottero del Suem 118 atterrato sulle rive del lago.

Al termine è stato consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile. Della giornata odierna è possibile reperire la fotocronaca completa sul sito www.scuolasicuraveneto.it. Le prossime tappe regionali sono in programma venerdì 5 maggio a Campolongo in provincia di Venezia e a Brugine sabato 6 maggio in provincia di Padova.