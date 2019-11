La scritta sui muri contro la polizia in Veronetta che sta indignando il web

Sta creando molta indignazione in rete la fotografia scattata da un utente di Facebook e pubblicata sul proprio profilo che ritrae una scritta indirizzata alle forze dell'ordine: «+ sbirri morti». Una sorta di macabro crocevia tra una minaccia e un insulto, un lugubre augurio che, secondo quanto scrive chi quell'immagine l'ha scattata e poi divulgata per denunciarne il contenuto, sarebbe apparsa proprio a Verona, nel quartiere di Veronetta in via San Vitale nella serata di sabato 16 novembre.

«Quanto accaduto questa sera ha dell’incredibile, - scrive su Facebook l'autore della fotografia - dopo anni che questi signori imbrattano i muri del quartiere Veronetta, questa sera l’atto vile è stato perpetuato davanti al portone della polizia di Stato». Poi l'invocazione rivolta agli abitanti di Verona: «Chiedo a tutti i cittadini di Verona, a tutti gli abitanti di Veronetta di agire di fronte a questo gesto vile privo di ogni senso, soprattutto dopo i fatti di Trieste. Chiedo al sindaco della mia città, a tutte le forze politiche senza distinguo, senza se e senza ma di venire in via San Vitale a deporre dei fiori sotto la scritta ignobile, perché è facile piangere i morti, facile scrivere fiumi di parole quando ci sono i cadaveri ancora caldi, ma le azioni vanno fatte ora».